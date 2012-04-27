Выбрать общественную территорию для благоустройства можно будет через онлайн-голосование

Жители Элисты смогут самостоятельно выбрать общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. Для обеспечения онлайн-голосования Минстрой России и Автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы» запускают единую платформу по голосованию за объекты благоустройства «Городсреда» . После регистрации на сайте через соцсети или портал «Госуслуги» откроется список, где можно будет выбрать дизайн-проекты или объекты, которые больше всего нуждаются в обновлении.

Напомним, голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Принять участие в нем смогут пользователи старше 14 лет.