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19 февраля, 13:31
НовостиКриминал

В Калмыкии зарегистрированы новые факты попыток совершения телефонного мошенничества

В Калмыкии зарегистрированы новые факты попыток совершения телефонного мошенничества

 В обоих случаях граждане не поверили неизвестным, отказавшись следовать их инструкциям. Жительнице Октябрьского района позвонила женщина, представившаяся сотрудником отдела по борьбе с мошенничествами МВД по Калмыкии. При этом номер, который она использовала, оказался реальным номером дежурной части регионального МВД. Это стало возможным при использовании сервиса подмены номеров. Злоумышленница сообщила, что на имя жительницы Калмыкии мошенниками оформлен кредит, после чего деньги будут списаны. Однако, знавшая о подобной схеме обмана по телефону, бдительная женщина сразу же прервала разговор и сообщила о подозрительном звонке в полицию.

В этот же день жителю Элисты позвонил неизвестный мужчина, который сообщил ему, что в его отношении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в связи с чем, необходимо продиктовать данные карты. Мужчина не стал спешить следовать инструкции телефонного собеседника, зная о подобных случаях обмана, и сам позвонил в городскую полицию.

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