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19 февраля, 11:23
НовостиГород

В Калмыкии ведется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог

В Калмыкии ведется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог

Об этом сообщают в профильном ведомстве. В зоне ответственности Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству более 1200 километров дорог регионального значения. Каждый метр полотна распределен между 7 дорожными организациями. Начиная с ноября, все они ведут круглосуточное дежурство. На эту зиму в республике дорожные организации, ответственные за региональные автодороги, заготовили  23,5 тысячи тонн песко-соляной смеси.

На сегодняшний день в распоряжении дорожных служб имеется 88 единиц специализированного транспорта. Вся эта техника используется для приведения в порядок региональных дорог.

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