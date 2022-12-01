Десять школьников из Калмыкии стали участниками "Арт-лаборатории Лидеров"

Тематическую программу в эти дни проводят во Всероссийском детском центре "Смена". Ребята развивают свои творческие способности, лидерские качества и пробуют себя в проектной деятельности под руководством экспертов.



Кроме того, юноши и девушки посещают занятия по исполнительскому мастерству, хореографии, театральному и изобразительному искусствам, социально-культурной деятельности.



Фото: t.me/turstation