28 февраля, 10:55
Десять школьников из Калмыкии стали участниками "Арт-лаборатории Лидеров"
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Тематическую программу в эти дни проводят во Всероссийском детском центре "Смена". Ребята развивают свои творческие способности, лидерские качества и пробуют себя в проектной деятельности под руководством экспертов.
Тематическую программу в эти дни проводят во Всероссийском детском центре "Смена". Ребята развивают свои творческие способности, лидерские качества и пробуют себя в проектной деятельности под руководством экспертов.
Кроме того, юноши и девушки посещают занятия по исполнительскому мастерству, хореографии, театральному и изобразительному искусствам, социально-культурной деятельности.
Фото: t.me/turstation