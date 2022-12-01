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28 февраля, 10:55
Новости

Десять школьников из Калмыкии стали участниками "Арт-лаборатории Лидеров"

Десять школьников из Калмыкии стали участниками "Арт-лаборатории Лидеров"

Тематическую программу в эти дни проводят во Всероссийском детском центре "Смена". Ребята развивают свои творческие способности, лидерские качества и пробуют себя в проектной деятельности под руководством экспертов.

Кроме того, юноши и девушки посещают занятия по исполнительскому мастерству, хореографии, театральному и изобразительному искусствам, социально-культурной деятельности.

Фото: t.me/turstation

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