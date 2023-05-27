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30 мая, 07:54
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Вячеслав Володин рассказал о законах июня

Вячеслав Володин рассказал о законах июня

Фото: duma.gov.ru

«Начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников СВО и их семей. Участники спецоперации из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться», — заявил Председатель ГД.

Другой закон обеспечивает своевременное получение средств региональными бюджетами.

«Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства», — сказал Председатель Государственной Думы.

Продолжение читайте на карточках, а также на официальном сайте Государственной Думы - duma.gov.ru

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