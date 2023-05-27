Вячеслав Володин рассказал о законах июня

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«Начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников СВО и их семей. Участники спецоперации из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться», — заявил Председатель ГД.



Другой закон обеспечивает своевременное получение средств региональными бюджетами.



«Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства», — сказал Председатель Государственной Думы.



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