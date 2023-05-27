Калмыкия вошла в число аутсайдеров и заняла 81 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Он рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи со средней для субъекта зарплатой после минимальных расходов. Сообщает информагентство Риа новости на основании данных Росстата по итогам 2022 года. При этом учитывалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей.



Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты, из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум. В Калмыкии потенциально возможный остаток денег семьи с двумя детьми после минимальных расходов составил около 6 тысяч рублей в месяц, с одним ребенком — чуть больше 20-ти тыс. руб. в месяц. В антирейтинг вошли также : Псковская, Ивановская области, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия.