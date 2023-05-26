Пограничной службе России - 105 лет

В парке Победы в Элисте состоялась церемония построения и водружения флагов. На мемориале Вечный огонь прошёл митинг с участием ветеранов-пограничников, которые поделились своими воспоминаниями о службе. Это дань уважения всем тем землякам, кто верно и честно исполнил свой воинский долг и тем, кто сегодня стоит на защите рубежей родного Отечества. После проведения боевого расчета ветераны заступили на пограничные сутки.