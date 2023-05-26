  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 мая, 13:09
Новости

Пограничной службе России - 105 лет

Пограничной службе России - 105 лет
В парке Победы в Элисте состоялась церемония построения и водружения флагов. На мемориале Вечный огонь прошёл митинг с участием ветеранов-пограничников, которые поделились своими воспоминаниями о службе. Это дань уважения всем тем землякам, кто верно и честно исполнил свой воинский долг и тем, кто сегодня стоит на защите рубежей родного Отечества. После проведения боевого расчета ветераны заступили на пограничные сутки.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия