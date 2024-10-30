Вячеслав Володин о законах, вступающих в силу в ноябре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу в ноябре реестра каналов и чат-бота для учителей. С 1 ноября российские учителя получат доступ к чат-боту «Помощник Рособрнадзора».

Владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. Иначе размещение на рекламу и пожертвования они не смогут получить, а их сообщения нельзя репостить другим каналам.

Российские банки не смогут брать комиссию в пользу государства через СБП за выплату налогов, оплату штрафов, платежи за посещение детских садов, кружков.

С 5 ноября беременные и родители, являющиеся единственными опекунами ребенка до 14 лет, приговоренные к ограничению свободы, смогут отсрочить наказание.

В ноябре участники СВО смогут получить справку, подтверждающую их статус, на портале госуслуг и МФЦ. По мнению спикера Госдумы, мера должна упростить получение льгот.