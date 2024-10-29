Рифат Сабитов о требованиях к Google: «Считаю эту меру справедливой»

Требования 17 российских телеканалов к Google достигли 2 ундециллионов рублей (ундециллион — это единица с 36 нулями). Штраф в таком размере российский суд назначил компании из-за того, что она не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов объяснил, почему такая сумма штрафа справедлива:

«Google должен понять, что игнорирование судебных решений и требований российского законодательства может дорого обойтись компании. Компания могла избежать такой ситуации, восстановив удаленные ранее аккаунты российских СМИ на YouTube. Но он не желает этого делать, что лишний раз подтверждает — на YouTube царит цензура, объективная картина мира для корпорации неприемлема», — отметил Рифат Сабитов.

Тем российским автором, что еще не перешли на отечественные онлайн-платформы, Рифат Сабитов рекомендовал сделать это, поскольку наши сервисы намного серьезнее подходят к модерации, при этом без какой-либо предвзятости, и строго исполняют требования российского законодательства, что важно для безопасности пользователей в интернете.