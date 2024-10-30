Сообщение о том, что в Сарпинском районе между селом Садовое и поселком Арым произошло ДТП поступило в четверг, в 17:24

На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Лада Гранта не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.

Пожарные произвели отключение газобаллонного оборудования с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Возгорания и розлива ГСМ нет.

В результате ДТП погиб водитель.

Фото: МЧС Республики Калмыкия