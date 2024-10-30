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1 ноября, 06:44
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Сообщение о том, что в Сарпинском районе между селом Садовое и поселком Арым произошло ДТП поступило в четверг, в 17:24

Сообщение о том, что в Сарпинском районе между селом Садовое и поселком Арым произошло ДТП поступило в четверг, в 17:24

На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Лада Гранта не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.

Пожарные произвели отключение газобаллонного оборудования с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Возгорания и розлива ГСМ нет.

В результате ДТП погиб водитель.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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