Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

Он будет действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября. Такое постановление подписал Председатель федерального правительства. Решение распространится на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков.

Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

«Рассчитываем, что это решение позволит поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства,» - отметил Михаил Мишустин.