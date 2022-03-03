Около одной тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса собрал коллектив КалмГУ

По словам специалиста отдела молодежной политики Михаила Бадминова, благотворительная акция началась в начале марта, когда было объявлено о создании на базе ВУЗа пункта приема. На призыв о помощи братскому народу откликнулись как преподаватели, так и студенты. Никто не остался в стороне.

Активно включился в акцию и волонтерский отряд КалмГУ, в задачу которого также входит прием, комплектация наборов, а еще загрузка и разгрузка. Сегодняшний груз будет направлен в региональный Центр, организованный на базе регионального отделения Российского Красного Креста.