1 апреля, 15:38
 19 °C
92,49
83,41
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 16:28
НовостиБлаготворительность

Около одной тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса собрал коллектив КалмГУ

Около одной тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса собрал коллектив КалмГУ

По словам специалиста отдела молодежной политики Михаила Бадминова, благотворительная акция началась в начале марта, когда было объявлено о создании на базе ВУЗа пункта приема. На призыв о помощи братскому народу откликнулись как преподаватели, так и студенты. Никто не остался в стороне. 

Активно включился в акцию и волонтерский отряд КалмГУ, в задачу которого также входит прием, комплектация наборов, а еще загрузка и разгрузка. Сегодняшний груз будет направлен в региональный Центр, организованный на базе регионального отделения Российского Красного Креста.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия