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1 апреля, 17:17
НовостиОбразование

В образовательных учреждениях Калмыкии будут включены новые программы по развитию финансовой грамотности

В образовательных учреждениях Калмыкии будут включены новые программы по развитию финансовой грамотности

Сегодня этот вопрос обсудили и.о. министра образования и науки РК Булган Ангирова и управляющий калмыцким отделением Национального банка Аслан Медалиев.

Речь шла о предстоящей и уже проделанной работе в направлении внедрения финансовой грамотности в образовательные учреждения, подчеркивалась важность проекта, текущее состояние финансового образования в системе.

Банк России разработал учебно-методические материалы для таких уроков. Они размещены на просветительском ресурсе Fincult.info.

В обсуждении также приняли участие заместитель министра Эльзятя Мацакова, начальник отдела общего образования Светлана Бадмаева и начальник экономического отдела Отделения НБ по РК Хонгор Манджиев.

По итогам встречи участниками определены задачи и последующие шаги по реализации проекта.

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