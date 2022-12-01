Всё для победы: бойцам Отдельного Калмыцкого артдивизиона передана вторая партия гуманитарного груза от жителей республики, сообщает Народный фронт Калмыкии

В списке шесть очень важных для военнослужащих наименований, в их числе запчасти для машин, рации и палатки. Как отметили сами военнослужащие, теперь они будут более мобильными, а при необходимости смены места дислокации смогут это сделать гораздо быстрее.



Отметим, средства на закупку гуманитарной помощи были собраны неравнодушными земляками в рамках телемарафона "Народный фронт. Всё для победы!".