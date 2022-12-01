В Калмыкии начали печатать дома на 3D-принтерах

Массовая печать началась в этом году. Как утверждают участники рынка, наша страна в этом плане – самая передовая в мире. Первые напечатанные поселки строятся сейчас в России. Уже несколько строительных компаний начали печатать сразу по несколько домов на одной стройплощадке.



Дома "тиражируются" в Калмыкии, Татарстане, Краснодарском крае. В целом по федерации по этой технологии построено уже не менее 80 домов. Среди достоинств 3D-печати - свобода конструирования для архитекторов, снижение уровня травматизма на стройке на 90 %, отсутствие ошибок при печати, практически полное отсутствие отходов, сокращение времени строительства почти вдвое.



Есть и недостатки метода: возможность строительства только в сухую погоду и при плюсовой температуре, прочность таких объектов на 30-50 % ниже литого монолита, не до конца отработана технология армирования деталей.