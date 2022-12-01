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14 марта, 14:56
Новости

Курсы тактической медицины прошли более тысячи военных

Курсы тактической медицины прошли более тысячи военных

Очередное занятие зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев и волонтёры МГЕР провели для мотострелков на Марьинском направлении в ДНР. По окончании обучения ещё более 100 военнослужащих получили профессиональные аптечки.

"От этих знаний зависят жизни наших защитников и их товарищей на поле боя. Мы уже получили обратную связь от бойцов, которые применили полученные навыки на передовой", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Как отметил Бадма Башанкаев, обучение проводится в любой локации.
"Обязательно выдаём аптечку. После прохождения курсов военнослужащие знают, что в ней и как этим пользоваться. Наша задача – объяснить, как бойцы могут помочь и себе, и своему товарищу, спасти жизнь. Основная трагедия на поле боя – кровотечение. Остановив его, получится спасти 80% жизней", – сказал Бадма Башанкаев.

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