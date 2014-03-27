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27 марта, 09:40
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Всё ближе региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всё ближе региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Он пройдёт 12 апреля и соберёт на одной площадке работодателей, безработных, студентов, выпускников и тех, кто хочет сменить карьерную траекторию. На сегодняшний день свыше 40 работодателей уже заявили о желании участвовать в мероприятии, разместив свои вакансии на единой цифровой платформе «Работа в России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства соцразвития труда и занятости республики.

Напомним, ярмарка пройдет в два этапа. Сначала – на региональном уровне, а в конце июня – на федеральном.

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