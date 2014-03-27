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27 марта, 10:56
Новости

Ситуация с бездомными собаками в Элисте сегодня непростая

Немало жалоб поступило от пострадавших в прокуратуру. Сколько точно бродячих псов сейчас в городе? Не могут сказать даже специалисты. Безнадзорных животных стало больше, говорят люди. Они их боятся и стараются лишний раз не задерживаться на улице. А самые наблюдательные заметили, что их число во дворах многоэтажек уменьшилось. И возникает вопрос: куда они делись?

Но среди возмущенных жителей есть и те, кто с пониманием относится к сложившейся ситуации. С одной стороны, им жалко безнадзорных животных, которые оказались на улице не по своей воле. И людей, напуганных стаей агрессивных псов.

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