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27 марта, 09:14
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Сегодня – Всемирный день театра

Сегодня – Всемирный день театра

Это профессиональный праздник режиссеров, актеров, постановщиков, и тех, кто зачастую остается по ту сторону сцены. В Калмыкии ценители Мельпомены могут увидеть постановки по пьесам современных русских и зарубежных авторов, а также молодёжные и детские. Сообщество театральных деятелей региона представлено сотрудниками Национального драматического, русского драмы и комедии и театра кукол «Джангар».

В них трудятся настоящие мастера сцены, благодаря которым зритель попадает в удивительный мир. И, конечно, лучшее признание для них – овации зрителей.

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