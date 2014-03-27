Сегодня – Всемирный день театра

Это профессиональный праздник режиссеров, актеров, постановщиков, и тех, кто зачастую остается по ту сторону сцены. В Калмыкии ценители Мельпомены могут увидеть постановки по пьесам современных русских и зарубежных авторов, а также молодёжные и детские. Сообщество театральных деятелей региона представлено сотрудниками Национального драматического, русского драмы и комедии и театра кукол «Джангар».

В них трудятся настоящие мастера сцены, благодаря которым зритель попадает в удивительный мир. И, конечно, лучшее признание для них – овации зрителей.