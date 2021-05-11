Вся Россия готовится к масштабному марафону «Широка страна моя родная…»

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара». Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.

У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-ти часовой марафон в честь Великой Победы.

Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня ровно в полночь по Московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU".

В мобильных версиях, это официальные приложения для Android иiOS

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России. В том числе и на нашем сайте «Вести Калмыкия.ru»