8 июня, 07:11
 20 °C
88,65
72,93
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июня, 20:06
Новости

Изменился формат сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев

Изменился формат сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев

С сегодняшнего дня вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и её законных основ для иностранцев. Это новый способ подтвердить свой уровень владения Великим и Могучим. Оценка минимальных знаний будет разной, в зависимости от цели пребывания.

Также ужесточается контроль за международными перевозками. Если за водителем, пересекающим границу числятся штрафы – он должен будет их погасить в течение трёх часов, иначе – въезд в страну будет запрещён.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия