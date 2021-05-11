Изменился формат сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев

С сегодняшнего дня вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и её законных основ для иностранцев. Это новый способ подтвердить свой уровень владения Великим и Могучим. Оценка минимальных знаний будет разной, в зависимости от цели пребывания.

Также ужесточается контроль за международными перевозками. Если за водителем, пересекающим границу числятся штрафы – он должен будет их погасить в течение трёх часов, иначе – въезд в страну будет запрещён.