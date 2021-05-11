В Минздраве Калмыкии начался прием документов от желающих получить целевое обучение

С сегодняшнего дня в Минздраве Калмыкии начинают принимать документы для тех, кто желает получить целевое обучение по программам специалитета на 2021-2027 годы.

Но для начала нужно пройти конкурсный отбор и только после этого получить квоту для поступления в медицинские университеты страны. Есть и еще одно условие – получив профильное образование выпускник должен отработать по специальности не менее трех лет в ведомственных учреждениях Калмыкии