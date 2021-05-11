7 июня, 17:25
 19 °C
88,65
72,93
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июня, 19:17
НовостиОбразованиеЗдравоохранение

В Минздраве Калмыкии начался прием документов от желающих получить целевое обучение

В Минздраве Калмыкии начался прием документов от желающих получить целевое обучение

С сегодняшнего дня в Минздраве Калмыкии начинают принимать документы для тех, кто желает получить целевое обучение по программам специалитета на 2021-2027 годы.

Но для начала нужно пройти конкурсный отбор и только после этого получить квоту для поступления в медицинские университеты страны. Есть и еще одно условие – получив профильное образование выпускник должен отработать по специальности не менее трех лет в ведомственных учреждениях Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия