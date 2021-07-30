Региональный следственный комитет участвует в благотворительной акции по сбору к 1 сентября

Не один год ведомство помогает многодетным и малообеспеченным семьям. Также следовали взяли шефство над детьми-сиротами. Раздавать подарки школьникам вместе с сотрудниками управления отправилась сегодня Ольга Эняева.

Подарок от Целинного межрайонного следственного отдела получила семья Алехиных, которая проживает в селе Троицкое. Всем четверым детям передали канцелярские принадлежности. Их хватит на целый год. А в Элисте сотрудников ведомства ждала семья Регуновых, где воспитывается десятилетний Роман.

Мальчик сейчас проживает с бабушкой. Мама находится на заработках за пределами региона. Руководство регионального управления следственного комитета постоянно участвует в благотворительных акциях, оказывает помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и в первую очередь, в преддверии учебного года. С каждым годом список тех, кто нуждается в поддержке, растет.

Маленький Роман полностью готов к новому учебному году. Ведь он еще получил и 10 тысяч рублей, а это Президентская единовременная выплата на каждого школьника. По словам бабушки Галины Регуновой, ощутимая поддержка со стороны государства стала хорошим подспорьем для семейного бюджета. Пенсию сэкономили.

А семья Алехиных получила сразу 40 тысяч за четверых школьников. На эти деньги не только подготовили детей к школе, но и отправили в гости к родственникам перед занятиями.

До 1 сентября у каждого из нас есть возможность помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сделать хотя бы одного ребенка чуточку счастливее. Благотворительная акция продолжается.