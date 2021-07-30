Завершился переходный период по применению контрольно-кассовой техники
Процесс начался еще в 2017 году. Поправки в 54 федеральный закон были внесены в нынешнем июле. Теперь кому-то предоставлена двухгодичная отсрочка, другим - совсем отменили онлайн-кассы или облегчен сам порядок перехода. Новые требования и к розничным рынкам. Кому нужно работать с оборудованием, а кому – нет? И чем грозит его отсутствие, разбиралась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.
Прозрачный бизнес на рынках – главная задача отраслевого проекта федеральной налоговой службы в рамках исполнения поручений Президента. Работники фискальных органов борются с нелегальным денежным оборотом при помощи контрольно-кассовой техники. Теперь предприниматель обязан подтвердить, что у него есть онлайн-касса, прежде чем заключать договор с администратором торговой точки. Однако, после вступления закона в силу, платежный терминал стал камнем преткновения, говорит Басан Эрдниев. В документе столько тонкостей, что многие уже запутались – кому можно работать без кассы, а кому нет.
Доказать, что вы торгуете, буквально, на открытом воздухе плодоовощной продукцией и храните товар не в магазине или в палатке непросто, говорит предприниматель Руслан Мустафаев.
Статья вторая 54 Федерального закона гласит, что освобождаются от применения онлайн-касс те предприниматели, которые занимаются торговлей на розничных рынках, с необустроенных мест. Если товар хранить негде, а свернуть его можно за несколько минут, контрольно-кассовая техника не обязательна. Не нужна и она и тем, кто разносит продукцию по рынку, или нет постоянной точки продажи. В их числе реализаторы сезонных овощей и фруктов вразвал, а также самозанятые.
Контрольно-кассовый аппарат НЕ требуется при:
- Торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах
- Торговле непродовольственными товарами на открытых прилавках внутри крытого рынка, за исключением товаров из определенного списка
- Торговле из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином
- Сезонной торговле вразвал овощами и фруктами, в том числе бахчевыми культурами
- Продаже лотерейных билетов
- Продаже в киосках газет и журналов, а также сопутствующих товаров при условии, что их доля товарообороте - не менее 50 %
- Приеме стеклопосуды и утильсырья (кроме металлолома)
- Изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей
- Торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях, определенных региональной властью
- Продаже неподакцизных товаров
- Разносной торговле
- Самозанятости
В налоговой службе уверены, что предприниматели трактуют закон по-своему. Хотя и согласны, что нюансов в нововведении, и в самом деле, немало.
Специалисты налоговых органов пока проводят мониторинг посредством контрольных закупок и предупреждений. Затем последует штраф. Индивидуальному предпринимателю за отсутствие обязательной техники придется заплатить не меньше 10 тысяч рублей. Для юридических лиц - 30 тысяч. А вот если налоговики докажут, что человек торговал без кассового аппарата и получил прибыль на миллион, то ему грозит запрет на ведение деятельности на срок до 90 суток. И еще. Начиная с этого месяца владельцы таких приборов должны перейти на фискальные накопители нового образца. Его функция – передача информации через интернет в налоговый орган. Но это касается только тех, кто реализует маркированную продукцию.