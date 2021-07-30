Завершился переходный период по применению контрольно-кассовой техники

Процесс начался еще в 2017 году. Поправки в 54 федеральный закон были внесены в нынешнем июле. Теперь кому-то предоставлена двухгодичная отсрочка, другим - совсем отменили онлайн-кассы или облегчен сам порядок перехода. Новые требования и к розничным рынкам. Кому нужно работать с оборудованием, а кому – нет? И чем грозит его отсутствие, разбиралась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Прозрачный бизнес на рынках – главная задача отраслевого проекта федеральной налоговой службы в рамках исполнения поручений Президента. Работники фискальных органов борются с нелегальным денежным оборотом при помощи контрольно-кассовой техники. Теперь предприниматель обязан подтвердить, что у него есть онлайн-касса, прежде чем заключать договор с администратором торговой точки. Однако, после вступления закона в силу, платежный терминал стал камнем преткновения, говорит Басан Эрдниев. В документе столько тонкостей, что многие уже запутались – кому можно работать без кассы, а кому нет.

Доказать, что вы торгуете, буквально, на открытом воздухе плодоовощной продукцией и храните товар не в магазине или в палатке непросто, говорит предприниматель Руслан Мустафаев.

Статья вторая 54 Федерального закона гласит, что освобождаются от применения онлайн-касс те предприниматели, которые занимаются торговлей на розничных рынках, с необустроенных мест. Если товар хранить негде, а свернуть его можно за несколько минут, контрольно-кассовая техника не обязательна. Не нужна и она и тем, кто разносит продукцию по рынку, или нет постоянной точки продажи. В их числе реализаторы сезонных овощей и фруктов вразвал, а также самозанятые.

Контрольно-кассовый аппарат НЕ требуется при:

Торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах Торговле непродовольственными товарами на открытых прилавках внутри крытого рынка, за исключением товаров из определенного списка Торговле из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином Сезонной торговле вразвал овощами и фруктами, в том числе бахчевыми культурами Продаже лотерейных билетов Продаже в киосках газет и журналов, а также сопутствующих товаров при условии, что их доля товарообороте - не менее 50 % Приеме стеклопосуды и утильсырья (кроме металлолома) Изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей Торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях, определенных региональной властью Продаже неподакцизных товаров Разносной торговле Самозанятости

В налоговой службе уверены, что предприниматели трактуют закон по-своему. Хотя и согласны, что нюансов в нововведении, и в самом деле, немало.

Специалисты налоговых органов пока проводят мониторинг посредством контрольных закупок и предупреждений. Затем последует штраф. Индивидуальному предпринимателю за отсутствие обязательной техники придется заплатить не меньше 10 тысяч рублей. Для юридических лиц - 30 тысяч. А вот если налоговики докажут, что человек торговал без кассового аппарата и получил прибыль на миллион, то ему грозит запрет на ведение деятельности на срок до 90 суток. И еще. Начиная с этого месяца владельцы таких приборов должны перейти на фискальные накопители нового образца. Его функция – передача информации через интернет в налоговый орган. Но это касается только тех, кто реализует маркированную продукцию.