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28 марта, 18:35
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Вступил в силу закон с поправками в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДС для объектов турбизнеса и индустрии гостеприимства

Вступил в силу закон с поправками в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДС для объектов турбизнеса и индустрии гостеприимства

Об этом сообщает пресс-служба Главы региона Бату Хасикова. Он подчеркнул, что это одна из антикризисных мер Правительства страны по поддержке экономики в условиях санкций. И действовать она будет до 2027 года.

«Это очень хорошая новость в преддверии Фестиваля тюльпанов», - отметил Бату Хасиков. Глава Калмыкии назвал введение льготной ставки важным решением для поддержки туристической отрасли и хорошим подспорьем предпринимателям республики для реализации новых и амбициозных проектов.

Бату Хасиков обратился к бизнес-сообществу: «Будьте активны, используйте все возможности! Обращайтесь в Министерство культуры и туризма Калмыкии. Мы ищем новые и яркие идеи для развития всех направлений индустрии гостеприимства в нашей республике!», - отметил Хасиков.

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