В апреле РЖД запустит железнодорожный круиз «Цветущая степь»

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о нём в своём телеграм-канале, в рамках данной поездки, на поезде можно посетить Элисту и Ростов-на-Дону.

Состав стартует 15 и 22 числа из Москвы. Путешествие построено на концепции «отель на колёсах», то есть, днём можно будет гулять по городу, посещать экскурсии и интересные места, а ночь провести в поезде в поездке до следующего пункта назначения. Так, за выходные пассажиры поезда «Цветущая степь» смогут посетить и Ростов-на-Дону, и Элисту.