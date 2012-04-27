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10 февраля, 17:30
НовостиСпорт

Встреча победителей

Встреча победителей

В федерации бокса Калмыкии чествовали Эльдара Хараева и Богдана Ильзитинова, которые по итогам всероссийских соревнованиях класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Артёма Лаврова завоевали золотую и серебряную награды. Но главное, упорной борьбе с чемпионами 25 регионов страны молодые атлеты стали мастерами спорта России.

Довольны ли тренеры выступлением воспитанников калмыцкой школы бокса и как оценивают результаты турнира сами медалисты, выяснял наш корреспондент Церен Банинов.

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