Встреча победителей

В федерации бокса Калмыкии чествовали Эльдара Хараева и Богдана Ильзитинова, которые по итогам всероссийских соревнованиях класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Артёма Лаврова завоевали золотую и серебряную награды. Но главное, упорной борьбе с чемпионами 25 регионов страны молодые атлеты стали мастерами спорта России.

Довольны ли тренеры выступлением воспитанников калмыцкой школы бокса и как оценивают результаты турнира сами медалисты, выяснял наш корреспондент Церен Банинов.