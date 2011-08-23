Национальный оркестр Калмыкии продолжает поднимать весеннее настроение к празднику «Цаган Сар»

Как оказалось, челлендж музыкальных произведений быстро распространившийся по сети, лишь часть поздравления от творческого коллектива. Сегодня был представлен еще один сюрприз в виде театрализованного видеоклипа под песню "Цаган Сар" Эрдни Мукабенова и Бориса Очкаева. В нем создатели постарались показать традиции встречи праздника Весны от песен и танцев до приготовления национальных блюд.

Главная цель - пополнить знания о культуре и истории своего народа, ведь от стремления знать истоки зависит уверенность в будущем.