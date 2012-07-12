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10 февраля, 21:00
НовостиПолитика

Глава республики обсудил вопросы развития электоральной системы в Калмыкии

Глава республики обсудил вопросы развития электоральной системы в Калмыкии

Сегодня на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Глава республики обсудил вопросы развития электоральной системы в Калмыкии на основании опыта последних лет.
Бату Хасиков поблагодарил Памфилову и ЦИК за организацию эффективного взаимодействия с регионом. Без рекомендаций и координации со стороны центризбиркома было бы невозможно успешно провести выборы и голосование по поправкам в Конституцию страны, отметил Хасиков. И подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы сохранить высокий уровень работы по обеспечению избирательных прав, доступности и прозрачности голосования.

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