Сегодня на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Глава республики обсудил вопросы развития электоральной системы в Калмыкии на основании опыта последних лет.

Бату Хасиков поблагодарил Памфилову и ЦИК за организацию эффективного взаимодействия с регионом. Без рекомендаций и координации со стороны центризбиркома было бы невозможно успешно провести выборы и голосование по поправкам в Конституцию страны, отметил Хасиков. И подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы сохранить высокий уровень работы по обеспечению избирательных прав, доступности и прозрачности голосования.