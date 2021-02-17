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11 марта, 11:18
НовостиОбществоКультура

Сельский дом культуры в посёлке Бага-Бурул будет отремонтирован

Сельский дом культуры в посёлке Бага-Бурул будет отремонтирован

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» начнется капитальный ремонт сельского дома культуры в поселке Бага-Бурул Ики-Бурульского района. На стройплощадке с представителями профильного ведомства и подрядной организацией были уточнены объемы и сроки выполнения работ на объекте.

Для местных жителей – это важное событие, ведь дом культуры станет местом притяжения как для старшего поколения, так и для молодежи. Напомню, что в этом году предусмотрена реконструкция ДК в поселке Чкаловский Кетченеровского района, а также капитальный ремонт центра культуры и досуга в поселке Комсомольский Черноземельского РМО.

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