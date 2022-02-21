«Вспомни о ребенке — заплати алименты!». Судебные приставы Калмыкии проводят акцию по поиску злостных алиментщиков
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Разыскиваются 9 злостных должников, уклоняющихся от уплаты алиментных обязательств.
По данным судебных приставов, о родителях неизвестно ничего: ни их местонахождение, ни сведения об источниках доходов. Их задолженность перед несовершеннолетними детьми составляет около 5 миллионов рублей.
Список имен неплательщиков алиментов опубликован на официальном сайте УФССП России по Республике Калмыкия