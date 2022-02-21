Бату Хасиков поздравил театральных работников с профессиональным праздником

"День театра – это замечательный праздник, который относится не только к мастерам сцены, но и ко всем работникам театра, начиная от режиссеров-постановщиков, актёров театральной труппы, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций и заканчивая билетёрами и гардеробщиками. Этот праздник отмечают и миллионы неравнодушных зрителей, для которых День Театра – день благодарности и искреннего признания вашего профессионального мастерства, вашей удивительной способности дарить людям радость, теплоту и надежду на лучшую жизнь!

Театры Калмыкии всегда славились бережным отношением к богатым традициям национального драматического искусства, замечательной, поистине неповторимой творческой атмосферой, достойными именами режиссёров, актёров и художников. Сегодня наши театры ведут активную гастрольную деятельность, участвуют в крупных Всероссийских и Международных фестивалях, открыты для смелых, новаторских режиссёрских решений и ярких художественных экспериментов, а главное – Театры продолжают вносить значимый вклад в укрепление мира и взаимопонимания между народами, в пропаганду и продвижение национальной культуры" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова