Калмыкия принимает участие во Всероссийском проекте «Вышитая карта России»

Акция стартовала в феврале, инициатором выступила Чувашия при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Лучшие мастера со всей страны общими усилиями создают карту нашей необъятной Родины.

О калмыцкой мастерице, которая уже на днях отправит свою готовую работу в Чебоксары – в материале Ялман Каджаевой.

Иглы, пяльцы, несколько катушек ниток. День за днём - и так на протяжении двух месяцев мастерица Деляш Давыдовская кропотливо трудилась над созданием уникальной вышивки. Как признается девушка, представить регион во Всероссийской акции «Вышитая карта России» - это большая честь.

Определилась с орнаментом, в работе использовала калмыцкие техники – зег и золотную вышивку. Традиционно их применяли при создании женских костюмов, предметов быта, подушек, сумок. Вышивка выполняла не только эстетическую роль, но и служила оберегом.

Сложно оторваться от любимого дела, - признаётся Деляш. Процесс превращения обычной ткани в произведение искусства увлекал настолько, что рукодельница работала не только днём, но даже ночью. Для дополнительного образца народной вышивки выбрала орнамент для подушки. По условиям акции его оформят как картину и будут выставлять вместе с большим полотном.

Проект «Вышитая карта России» взял старт в Чувашии. Сначала в День чувашской вышивки в Чебоксарах была презентована вышитая карта республики, над ней 3 месяца трудились лучшие мастерицы из районов –отображали особенности своих муниципалитетов. Идея понравилась Федеральному агентству по делам национальностей, поэтому решили создать карту России. Для этого по всей стране отправили отрезки ткани и деревянные лекала – географические очертания 85 регионов. Размер готового сшитого полотна составит более 3 метров в высоту и около 7 в длину.

Проект проходит в Год культурного наследия народов России и призван поддержать развитие народных промыслов и ремёсел, показать самобытность каждого региона.

К проекту присоединилась певица Надежда Бабкина. 12 июня она представит вышитую карту в Чебоксарах на музыкальном фестивале «Песня России». Затем уникальное полотно отправится по всем федеральным округам, завершится акция 12 декабря в Москве.