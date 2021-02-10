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4 марта, 16:05
НовостиОбществоГосударство

Всероссийскую перепись населения-2021 перенесли во второй раз

Всероссийскую перепись населения-2021 перенесли во второй раз

 Теперь основной этап запланирован с 23 августа по 30 сентября. В отдаленных и труднодоступных регионах и территориях она пройдет с 1 апреля по 20 декабря. Объем финансирования увеличен более, чем на 8 миллиардов рублей. При этом большую часть в этом году выделят из Резервного фонда Правительства.

Начавшаяся в октябре в труднодоступных районах предварительная перепись успела охватить 50 тысяч человек. В этом году мероприятие имеет ряд особенностей. К примеру, граждане могут сделать перезапись самостоятельно на портале Госуслуг и в МФЦ. А сведения о домохозяйствах занесут не в переписные листы, а в планшеты. И они поступят сразу в базу данных, это позволит быстрее их обработать.  

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