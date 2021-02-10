В республике продолжается государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Начавшаяся в 2020 году, она организована Министерством сельского хозяйства России и рассчитана на 5 лет. В 38 сельских муниципалитетах региона уже удалось реализовать 56 проектов. Это треть от общего количества СМО Калмыкии.

Были созданы парки и зоны отдыха, установлены детские и спортивные площадки, приобретены школьные автобусы, организовано уличное освещение. 10 семей в 4 районах получили субсидии на улучшение жилищных условий. Введены в эксплуатацию почти 7 км локальных водопроводов. В этом году наши районы подали заявки на 22 проекта в 16 СМО. Минсельхоз Калмыкии держит ситуацию на контроле. Сейчас идёт процесс подготовки заявок на 2022 год. Глава республики поручил региональному агроведомству и министерству экономики совместно с главами районов начать работу над заявками на 2023 год и последующие годы, чтобы сохранить высокий уровень участия Калмыкии в программе.