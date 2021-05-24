Всероссийский Олимпийский день отметили в Элисте

Все выходные желающие могли посоревноваться в футболе, волейболе, легкой атлетике. А те, кто увлекается дзюдо и самбо, побывали на мастер-классе чемпиона страны и обладателя кубка мира Саяна Хертега.

Десятки детей в сопровождении родителей пришли в субботу в Академию борьбы. Здесь для калмыцких ребят занятия проводил чемпион России по самбо, обладатель кубка мира Саян Хертег. Представитель знаменитого клуба самбо - 70 лет. Тувинец по национальности, он в степной республике в первый раз, но, по его словам, скорее всего, не в последний.

А на стадионе «Восточный» свой парад. Здесь собрались отпраздновать олимпийский день около трехсот спортсменов, самых разных возрастов. В программе - волейбол, легкая атлетика, стритбол, футбол и шахматы.

В этот раз участие в футбольном турнире приняли девять команд. В числе участников и представители Республиканской школы олимпийского резерва по боксу имени Церена Балзанова. Вот только привычные перчатки и шлем они поменяли на футболки и бутсы.

Воспитанники школы бокса уверены, что и на футбольном поле будут смотреться неплохо. Ведь наборы навыков в этих видах спорта очень похож.

И пока мужчины выясняли, кто сильнейший в футболе. Прекрасная половина соревновалась в волейболе. Здесь также за звание сильнейших боролись девять команд. Спортивные баталии развернулись и на баскетбольной площадке Калмыцкой этнокультурной гимназии. Напомним, что Олимпийский день проводился по всей стране и был посвящен 32 играм в Токио. Они должны пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа этого года.