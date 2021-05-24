Калмыкию ждет неделя аномальной жары

До конца недели в Калмыкии ожидаются песчаные бури и аномальная жара. Дискомфорт также испытают жители Астраханской области, Дагестана и северных районов Ставрополья. Такие данные приводит центр «Фобос». Так, сегодня днем в регионе температура воздуха поднялась до 34 градусов по Цельсию, что для июня является выше нормы. До конца недели калмыцкие синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 42 градусов. А усиление восточного ветра несет с собой пыльную бурю.

По традиции, самым жарким месяцем в степном регионе является июль. Для июня это уже аномалия. Такие высокие температуры в этом месяце наблюдались всего лишь дважды, в 1991 году в Кетченрах и в 1992 году в Юсте, а в Элисте температура воздуха выше 40 градусов в конце первого месяца лета поднималась аж в 1927 году. Такие явления погоды метеорологи называют опасными.

По прогнозам специалистов, в ближайшие двое суток противостояние антициклона и циклона сохранится, а значит, ветер продолжит задувать с юго-востока. Причем, его порывы, особенно в Калмыкии и Дагестане, будут достигать 15-20 м/с, значит, угроза песчаной бури сохраняется.

Кроме того, шлейф мелкодисперсной пыли будет распространяться и дальше на северо-запад – к низовьям Дона, на запад Черноземья и Центральной России и далее – до Ленинградской области и Карелии. Элистинцы к пыльным бурям уже привыкли и у многих уже есть свои способы как пережить стихийное бедствие.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС по Калмыкии предупреждает об опасности возникновения различных чрезвычайных ситуаций.