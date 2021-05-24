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21 июня, 20:05
НовостиОбществоПамять

Сегодня в Элисте состоится Всероссийская акция ко Дню памяти и скорби «Свеча Памяти»

Сегодня в Элисте состоится Всероссийская акция ко Дню памяти и скорби «Свеча Памяти»

В этом году – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Она длилась долгих 1 418 дней и ночей. 22 июня 1941 года мир потрясло безжалостное и бесчеловечное нападение фашистов на Советский Союз. Миллионы солдат и мирных жителей навсегда остались на полях сражений. Их подвиг никогда и никем не может быть забыт.

В 21 час на мемориальном комплексе "Вечный огонь", как дань памяти сегодня ночью будут гореть тысячи свечей. Эта акция проводится и в онлайн-формате на сайте деньпамяти.рф. Координатор – Благотворительный фонд «Память Поколений» выделит столько же денег на оказание специализированной медпомощи ветеранам, сколько будет зажжено свечей.

Так что, мы все сможем внеси свою лепту.

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