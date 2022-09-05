"Всероссийский экономический диктант"

Ежегодная масштабная акция стартует по всей стране 11 октября. Участниками могут стать жители России, владеющие русским языком, независимо от возраста и образования. К акции также могут присоединиться и представители других стран.



Ее главная цель - определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, а также оценка грамотности населения страны.



Для прохождения онлайн-тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского диктанта и заполнить анкету участника. На написание отводится 45 минут. Победители – те, кто наберет 85 баллов и выше, будут приглашены к участию в финале Фестиваля экономической науки, а также в проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.