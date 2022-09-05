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10 октября, 09:35
НовостиКультура

Концерты, турниры по конной стрельбе из лука, борьба на лошадях, реконструкция древних калмыцких обрядов

Концерты, турниры по конной стрельбе из лука, борьба на лошадях, реконструкция древних калмыцких обрядов

Все это было представлено накануне в языческом фольклорном фестивале "Тотем", который состоялся в Калмыкии впервые. Гости и участники имели возможность познакомиться с национальной культурой и традициями коренного народа.

В рамках фестиваля также были организованы фуд-корты, ярмарка ремесленников, предпринимателей и художников, работающих в стиле этно. Там работала наша съемочная группа. Обо всем подробно сегодня расскажем в 14.30.

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