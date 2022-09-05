Концерты, турниры по конной стрельбе из лука, борьба на лошадях, реконструкция древних калмыцких обрядов

Все это было представлено накануне в языческом фольклорном фестивале "Тотем", который состоялся в Калмыкии впервые. Гости и участники имели возможность познакомиться с национальной культурой и традициями коренного народа.



В рамках фестиваля также были организованы фуд-корты, ярмарка ремесленников, предпринимателей и художников, работающих в стиле этно. Там работала наша съемочная группа. Обо всем подробно сегодня расскажем в 14.30.