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10 октября, 10:19
НовостиЭкономика

Ипотека остаётся одним из самых востребованных розничных продуктов в южных регионах страны

Ипотека остаётся одним из самых востребованных розничных продуктов в южных регионах страны
В летние месяцы произошёл быстрый рост спроса, сообщают в одном из Российских банков. Это связано с общим снижением ставок и первоначального взноса для покупки недвижимости, запуском IT-ипотеки и господдержки траншами, улучшением условий рефинансирования и индивидуального строительства.

Льготные ипотечные программы, такие как "Господдержка", "Семейная ипотека" очень популярны у жителей Юга России и СКФО.
 
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