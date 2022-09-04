"Всероссийский экономический диктант"

По всей стране 11 октября пройдет ежегодная масштабная акция. Участниками могут стать жители России, владеющие русским языком, независимо от возраста и образования.



К акции также могут присоединиться и представители других стран. Ее главная цель - определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, а также оценки грамотности населения страны.



Для прохождения онлайн-тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского диктанта и заполнить анкету участника. На написание отводится 45 минут. Победители – те, кто наберет 85 баллов и выше, будут приглашены к участию в финале Фестиваля экономической науки, а также в проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.