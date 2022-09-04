Волонтеры из Калмыкии – участники VI форума "серебряных" добровольцев

Мероприятия проходили в Ростове-на-Дону. Форум собрал 500 инициативных людей от 55 до 84 лет. Степной регион представляли Василий Очкаев, Татьяна Гаряева, Алла Курчаева и Наталья Зузак.



Цель форума – популяризация и систематизация "серебряного" добровольчества в стране, вовлечение граждан старшего возраста в волонтерскую деятельность, формирование сообщества.



Фото из аккаунта Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в РК "Добро в Калмыкии".