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6 октября, 11:49
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Волонтеры из Калмыкии – участники VI форума "серебряных" добровольцев

Волонтеры из Калмыкии – участники VI форума "серебряных" добровольцев

Мероприятия проходили в Ростове-на-Дону. Форум собрал 500 инициативных людей от 55 до 84 лет. Степной регион представляли Василий Очкаев, Татьяна Гаряева, Алла Курчаева и Наталья Зузак.

Цель форума – популяризация и систематизация "серебряного" добровольчества в стране, вовлечение граждан старшего возраста в волонтерскую деятельность, формирование сообщества.

Фото из аккаунта Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в РК "Добро в Калмыкии".

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