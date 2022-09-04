6 октября, 09:41
 17 °C
58,06
59,4
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 октября, 10:33
НовостиОбразование

Калмыцкие школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших сочинений "Россия – страна возможностей"

Калмыцкие школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших сочинений "Россия – страна возможностей"

Заявки принимаются до 20 октября. Победителей и призеров определят в четырех категориях: "С чего начинается Родина", "Вместе – целая страна", "Мои идеи сегодня – для будущего страны", "Россия – страна больших возможностей".

Участвовать могут дети от 8 до 17 лет и педагоги общеобразовательных организаций. Итоги подведут в середине ноября, лучшие отправятся в международный детский центр "Артек".

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия