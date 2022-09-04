Калмыцкие школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших сочинений "Россия – страна возможностей"

Заявки принимаются до 20 октября. Победителей и призеров определят в четырех категориях: "С чего начинается Родина", "Вместе – целая страна", "Мои идеи сегодня – для будущего страны", "Россия – страна больших возможностей".



Участвовать могут дети от 8 до 17 лет и педагоги общеобразовательных организаций. Итоги подведут в середине ноября, лучшие отправятся в международный детский центр "Артек".