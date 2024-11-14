Волонтеры из села Обильное связали более 50 пар тёплых носок для солдат, исполняющих свой служебный долг СВО

Ученицы 3 класса Обильненской школы Варя Бондарева и Вика Абуталибова (классный руководитель Колганова А.Ю) проявили щедрость и творчество, добавив к носкам сладкие угощения, пожелания и письма бойцам. Девочки вложили душу в написание теплых слов поддержки и благодарности. А сотрудники БУ РК «Сарпинский КЦСОН» упаковали переданные носки для дальнейшей отправки.

Фото: Администрация Сарпинского района