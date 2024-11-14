16 ноября, 17:40
 4 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 ноября, 14:39
НовостиСобытие

Волонтеры из села Обильное связали более 50 пар тёплых носок для солдат, исполняющих свой служебный долг СВО

Волонтеры из села Обильное связали более 50 пар тёплых носок для солдат, исполняющих свой служебный долг СВО

Ученицы 3 класса Обильненской школы Варя Бондарева и Вика Абуталибова (классный руководитель Колганова А.Ю) проявили щедрость и творчество, добавив к носкам сладкие угощения, пожелания и письма бойцам. Девочки вложили душу в написание теплых слов поддержки и благодарности. А сотрудники БУ РК «Сарпинский КЦСОН» упаковали переданные носки для дальнейшей отправки.

Фото: Администрация Сарпинского района

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия