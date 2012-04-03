Всероссийская перепись населения вторично перенесена с апреля на сентябрь

Такое решение принято Правительством России. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги».

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.