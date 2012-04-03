5 февраля, 16:04
 5 °C
89,89
75,11
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 февраля, 17:23
НовостиОбществоГосударство

Всероссийская перепись населения вторично перенесена с апреля на сентябрь

Всероссийская перепись населения вторично перенесена с апреля на сентябрь

Такое решение принято Правительством России. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги».

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

 Следите за новостями в Instagram!
Другие новости по теме
Этношколын сурһульчнр «Звездный час» нертә марһанд диилвр бәрв
3 апреля 2012, 22:23
Этношколын сурһульчнр «Звездный час» нертә марһанд диилвр бәрв
Яшкулин района Улан-Эрг нертә селәнә бәәрн әмтн уудг ус угаһар бәәнә
4 апреля 2012, 21:57
Яшкулин района Улан-Эрг нертә селәнә бәәрн әмтн уудг ус угаһар бәәнә
Алексей Орлов выразил соболезнование родным Эрдни Каруева
13 июня 2013, 15:51
Алексей Орлов выразил соболезнование родным Эрдни Каруева
Китдин оютнр сурһуль дассна иткүлин цаас авцхав
14 июня 2013, 19:06
Китдин оютнр сурһуль дассна иткүлин цаас авцхав
На российском рынке приостановлена продажа некоторых видов сыров
9 апреля 2014, 19:18
На российском рынке приостановлена продажа некоторых видов сыров
Заключено соглашение МЧС Калмыкии с заповедником «Черные земли»
Смотреть видео
19 апреля 2016, 17:00
Заключено соглашение МЧС Калмыкии с заповедником «Черные земли»
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Смотреть видео
16 февраля 2018, 14:00
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Глава Калмыкии принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности
Смотреть видео
21 февраля 2018, 00:00
Глава Калмыкии принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Смотреть видео
6 ноября 2019, 15:40
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия