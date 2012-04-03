Правительственная делегация ознакомилась с парком специализированной коммунальной техники региона

В рамках визита правительственной делегации в Калмыкию, министры строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и природных ресурсов и экологии Александр Козлов и Глава Региона Бату Хасиков осмотрели парк специализированной коммунальной техники, предназначенной для городских и республиканских служб, а также новые автобусы ГАЗель муниципального предприятия «Элиста ГорТранс», приобретенные в 2020 году за счет экономии средств по госпрограмме индивидуального развития региона.

«Шаг за шагом мы продолжаем совершенствовать и модернизировать многие направления в республике. Благодаря грамотному планированию ресурсов при реализации ИПР приобретена 21 единица новой техники. Ранее мы закупили 31 единицу для ЖКХ, а сэкономленные средства направили на закупку дополнительной. Впервые за 30 лет автопарк спецтехники для коммунальных служб начал обновляться» - отметил Бату Хасиков.

Министры отметили эффективную совместную работу руководителей региона и города по взаимодействию с федеральным центром в части развития республиканского коммунального комплекса.