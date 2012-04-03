Решение проблемы водоснабжения в Калмыкии положительно скажется на развитии степного региона

Уверенность в этом по итогам визита в республику Председателя Правительства Михаила Мишустина высказал глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Баатр Мергульчиев. С ним согласен и другой общественный деятель Виктор Наранов.

Напомним, что Федеральное Правительство готово оказать поддержку в возведении объектов водоснабжения. Из резервного фонда для технического обследования и допроектирования Ики-Бурульского группового водопровода будут выделены 72 миллиона рублей.