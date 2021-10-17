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17 ноября, 12:01
НовостиСемья

Всероссийская неделя родительской компетентности продолжается

Всероссийская неделя родительской компетентности продолжается

Ее основная цель помочь в воспитании ребёнка, подсказать, как поддерживать детей и научить их преодолевать трудности. Программа недели, организованной Министерством просвещения, включает открытые лекции, вебинары, мастер-классы для родителей по темам, касающимся воспитания, обучения, социализации детей и подростков.

Участники смогут подключаться к эфирам ежедневно с 10:00 до 20:00 и получать ответы на интересующие вопросы. Например сегодня будут обсуждаться следующие темы: как познакомить ребенка с миром профессий и помочь выбрать свой путь, как помочь ребёнку чувствовать себя уверенно, как распознать у детей и подростков нарушение пищевого поведения и помочь с этим справиться, основные ошибки в общении родителя и ребенка, а также как подготовить ребенка с расстройством аутистического спектра к посещению общественных мест. Зарегистрироваться на курс лекций можно по ссылке https://бытьродителем.рф 

 Смотрите наши видео на YouTube!
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