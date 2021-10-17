18 ноября, 00:54
 -6 °C
82,36
72,82
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 12:53
НовостиКриминал

В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы

В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы

15 ноября 2021 года в ночное время между супругами произошла семейная ссора, в ходе которой 34-летний местный житель нанес не менее 7 колото-резаных ножевых ранений в области шеи и спины потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По факту убийства следственным отделом по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъят нож и другие предметы, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.  

Супруг потерпевшей задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия