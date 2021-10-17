В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы

15 ноября 2021 года в ночное время между супругами произошла семейная ссора, в ходе которой 34-летний местный житель нанес не менее 7 колото-резаных ножевых ранений в области шеи и спины потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По факту убийства следственным отделом по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъят нож и другие предметы, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Супруг потерпевшей задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.